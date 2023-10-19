ВС РФ уничтожили артустановку Panzerhaubitze 2000 ВСУ на запорожском направлении

РИАМО - 19 окт. За прошедшие сутки в ходе контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали немецкую самоходную артустановку Panzerhaubitze 2000, орудие «Мста-Б» и американскую гаубицу М119 ВСУ на запорожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии