Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терроризировать своими ударами Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и город Энергодар, в то время как Россия пытается обеспечить безопасность находящихся на станции экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).