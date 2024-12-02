Словацкие парламентарии посетят Россию

Делегация Национального совета (парламента) Словакии в январе посетит Россию с официальным визитом, сообщил вице-спикер парламента, лидер входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко.
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