Полковник Макгрегор требует отставки президента США Байдена из-за его ошибок на саммите НАТО

Президент США Джозеф Байден стал объектом резкой критики со стороны бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, который потребовал от него немедленно уйти в отставку после недавних оправдательных комментариев на саммите НАТО в Вашингтоне.
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