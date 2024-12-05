Террористов в Сирии готовили украинские инструкторы — бывший боевик

Применению беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране обучали сирийских террористов украинские инструкторы, сообщил «перебежчик» под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 5 декабря пишут РИА Новости.