Террористов в Сирии готовили украинские инструкторы — бывший боевик

Применению беспилотники-камикадзе против российской армии в Идлибе и по всей стране обучали сирийских террористов украинские инструкторы, сообщил «перебежчик» под псевдонимом Абу Мухаммад Аль-Идлиби из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 5 декабря пишут РИА Новости.
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