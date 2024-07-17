"Вашингтон заблуждается": Лавров — о том, кто пострадает от новой войны

Глава МИД России уверен, что США заблуждаются, считая, что новый глобальный конфликт их не затронетМинистр иностранных дел России, выступая на полях ООН, заявил, что администрация Джо Байдена сильно заблуждается, если думает, что от новой глобальной войны пострадает Евросоюз.