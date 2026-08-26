В МИД РФ ничего не известно о предложении Зеленского по атакам в Чёрном море В министерстве иностранных дел (МИД) РФ ничего не известно о предложении главы киевског.
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В МИД РФ ничего не известно о предложении Зеленского по атакам в Чёрном море В министерстве иностранных дел (МИД) РФ ничего не известно о предложении главы киевског.
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