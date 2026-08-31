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Мировое обозрение

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Роснедра сообщили о приросте запасов золота и серебра в России

Роснедра сообщили о приросте запасов золота и серебра в России

Россия продолжает наращивать минерально-сырьевую базу: по итогам первого полугодия 2024 года на государственный баланс поставлены сотни тонн драгметаллов и миллионы тонн стратегически важных ресурсов.

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