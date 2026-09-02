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Регионы России

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Дуглас Сантос провел 250 матчей за «Зенит»

Дуглас Сантос провел 250 матчей за «Зенит»

32-летний бразилец выступает за «Зенит» с июля 2019 года. За это время он забил 9 голов и отдал 35 результативных передач во всех турнирах.

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