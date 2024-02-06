Binance представила фьючерсы SUI для поддержки оптимизма рынка

Binance вызвала волну оптимизма на рынке криптовалют, представив торговлю фьючерсами на SUI. Этот шаг был предпринят после того, как биржа оказалась под пристальным вниманием из-за инцидента безопасности, связанного с утечкой внутренней информации.
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