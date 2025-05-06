The Jerusalem Post: США ставят на Турцию в противостоянии России и Ирану

Анкара рассматривается Вашингтоном как ключевой партнер на Ближнем Востоке, способный уравновесить влияние Ирана и России, но обе стороны преследуют собственные прагматичные цели, полагает газета The Jerusalem Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии