Юрист назвал россиянам способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

Если документы, подтверждающие пенсионный стаж (речь о трудовой книжке), были утеряны, есть другой способ подтвердить, в какие периоды человек работал до начала регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования.
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