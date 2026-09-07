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Царьград

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Доля мощных иномарок с пробегом в импорте упала до 2,3 %

Доля мощных иномарок с пробегом в импорте упала до 2,3 %

Ввоз в Россию подержанных иномарок с двигателями мощнее 160 л. с. сократился до рекордно низкой отметки.

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