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RT Russia

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Дмитриев удивился, почему Мерц продолжает провальную политику

Дмитриев удивился, почему Мерц продолжает провальную политику

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев удивился, почему канцлер ФРГ Мерц продолжает провальную политику, если его поддерживают всего 10% немцев.

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