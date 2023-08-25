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Запад и либералы отрабатывают гибель Пригожина методами «новичка»

Запад и либералы отрабатывают гибель Пригожина методами «новичка»

Юрий Кот   «Месть Путина», «Месть Путина», «Ужасная месть Путина», «Враг Путина погиб в авиакатастрофе» — со вчерашнего вечера западные СМИ дружно хором затянули одну и ту же песню.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Запад будет убивать и мстить Путину, т.к. ему нужно натравить народ на нашего Президента, т.к. впереди выборы. Чем хуже дела будут на фронте, тем больше гадостей они будут делать.
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1 д.
Юрий Стенякин
У нас есть люди которые смогли отдать приказ летчикам бомбить своих ( марш пригожина) и могли отдать такой же приказ ПВО и им на ВВП плевать и не надо внешних врагов
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23 час.
Галина Малыхина
А Кровавая дамочка туда же... Когда ж заткнётся?
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17 час.

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