Юрий Кот «Месть Путина», «Месть Путина», «Ужасная месть Путина», «Враг Путина погиб в авиакатастрофе» — со вчерашнего вечера западные СМИ дружно хором затянули одну и ту же песню.
Запад и либералы отрабатывают гибель Пригожина методами «новичка»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТБ
Татьяна Бут
Запад будет убивать и мстить Путину, т.к. ему нужно натравить народ на нашего Президента, т.к. впереди выборы. Чем хуже дела будут на фронте, тем больше гадостей они будут делать.
Ответить
1 д.
Юрий Стенякин
У нас есть люди которые смогли отдать приказ летчикам бомбить своих ( марш пригожина) и могли отдать такой же приказ ПВО и им на ВВП плевать и не надо внешних врагов
Ответить
23 час.
Галина Малыхина
А Кровавая дамочка туда же... Когда ж заткнётся?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии