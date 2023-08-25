Запад и либералы отрабатывают гибель Пригожина методами «новичка»

ТБ Татьяна Бут Запад будет убивать и мстить Путину, т.к. ему нужно натравить народ на нашего Президента, т.к. впереди выборы. Чем хуже дела будут на фронте, тем больше гадостей они будут делать.

Юрий Стенякин У нас есть люди которые смогли отдать приказ летчикам бомбить своих ( марш пригожина) и могли отдать такой же приказ ПВО и им на ВВП плевать и не надо внешних врагов