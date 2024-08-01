ВТБ Лизинг предлагает специальные условия на пикап Ambertruck Work

ВТБ Лизинг анонсирует специальные условия на автомобиль Ambertruck Work. В августе 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести в лизинг пикап Work по стоимости 2 499 000 рублей.
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