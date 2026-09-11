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Европейский вещательный союз отказал Казахстану в участии в «Евровидении»

Европейский вещательный союз отказал Казахстану в участии в «Евровидении»

Отказ объяснили тем, что Казахстан не входит в европейское вещательное пространство и не является членом Совета Европы, а также не обладает официальным статусом наблюдателя в этой организации.

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