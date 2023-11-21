Жители ЯНАО отдали мошенникам за пять дней более шести миллионов рублей

В ЯНАО с 16 по 20 ноября пять жителей Ноябрьска перевели мошенникам около 4,5 миллиона рублей, желая заработать на инвестициях, а жительница Муравленко рассталась с полутора миллионами рублей, так как доверила код от приложения «Госуслуги» незнакомцу.