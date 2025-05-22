Рогов: в рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Зеленскому

В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Владимиру Зеленскому. "В рядах ВСУ растет колоссальная ненависть к Зеленскому, однако человека, способного открыто выступить и объединить протестные настроения в единый кулак, на данный момент нет.