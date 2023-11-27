При этом с каждым новым строительством жилья, гонясь за золотым тельцом, застройщик, похоже, подзабыл, что инфраструктура не резиновая.
Погорелки: симптомы "Гранели" расползаются по Подмосковью
Комментарии
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Алатырка
Уроды. Чтоб вам это поперек горла встало - всем семьям - без исключений
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Что то уж ооочень вольно ведет себя Воробьев. Чей ставленник? Пора уже с ним разбираться.
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12 час.
Акимова Татьяна
В Питере так же ведет себя Беглов.
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2 час.
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