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Самитова-Галкина о том, что взяла флаг Татарстана после победного забега в Пекине-2008: «По регламенту меня даже могли лишить медали»

Гульнара Самитова-Галкина – олимпийская чемпионка Пекина-2008 в беге на 3000 м с препятствиями. – Кадры, которые облетели весь мир, – вы бежите по стадиону в Пекине с двумя флагами.

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