Игривые фото под елочкой из старых альбомов

Оливер Васоу собирал любопытные семейные фотографии под новогодней елочкой. В его ретроколлекции немало совершенно нелепых снимков, причем их абсурдность может относиться как к самим героям снимка, включая елку, так и к позам и выражениям лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии