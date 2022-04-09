У Тарасенко 62-е очко в сезоне: пас на победный гол, 7 бросков за 18:01 против «Миннесоты»

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в овертайме матча чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (4:3 ОТ).

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