Забей, я все прощу: опубликовавший скандальный пост араб вернется в сборную Израиля по футболу

Форвард немецкого клуба «Хоффенхайм» Мунас Даббур вернется в сборную Израиля по футболу и пояснит партнерам публикацию майского скандального поста в социальной сети: такова суть соглашения Федерации футбола Израиля и представителей игрока.
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