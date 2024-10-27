Китайская компания, скопировавшая New Shepard, начнет отправлять туристов в суборбитальные полеты

Рендер капсулы Deep Blue / © Deep Blue Aerospace В следующем году, согласно заявлению Deep Blue Aerospace, комбинация из космической капсулы и ракеты пройдет десятки испытаний, чтобы гарантировать безопасность и надежность суборбитальных пилотируемых полетов, а коммерческие запуски начнутся с 2027 года.