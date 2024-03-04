Коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода в Волновахе

С начала 2024 года коммунальщики из ЯНАО восстановили 1,7 тысяч метров трубопровода. Таким образом, у многих людей исчезли проблемы с системами теплоснабжения и водоснабжения, передает мэрия Волновахского Муниципального округа.
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