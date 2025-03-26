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Военное обозрение

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Зеленский и Ермак провели встречу с командованием ВСУ с целью прощупать реакцию на отвод украинской армии с линии фронта

Зеленский и Ермак провели встречу с командованием ВСУ с целью прощупать реакцию на отвод украинской армии с линии фронта

Встречу маскировали под поездку Зеленского на передовую.

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