Ни любви, ни тоски, ни жалости – что делать, если не испытываешь никаких чувств

Поговорим с психологом и узнаем обо всех тонкостях такого состояния человека.фото: freepik.com--> «У меня больше нет чувств» – это обычное переживание для людей, у которых развивается психоз или депрессия или которые выздоравливают после травматического опыта.
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