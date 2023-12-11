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Ни любви, ни тоски, ни жалости – что делать, если не испытываешь никаких чувств

Ни любви, ни тоски, ни жалости – что делать, если не испытываешь никаких чувств

Поговорим с психологом и узнаем обо всех тонкостях такого состояния человека.фото: freepik.com--> «У меня больше нет чувств» – это обычное переживание для людей, у которых развивается психоз или депрессия или которые выздоравливают после травматического опыта.

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