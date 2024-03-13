Уральские металлурги собрали агломератчиков со всей России

ММК принимает агломератчиков страны. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», завтра, 14 марта, на базе ММК начинает свою работу второй этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов агломерационных производств ведущих металлургических предприятий страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии