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Царьград

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Сайно объяснила важность ревакцинации для взрослых каждые 10 лет

Сайно объяснила важность ревакцинации для взрослых каждые 10 лет

Ольга Сайно, кандидат медицинских наук, напоминает о важности ревакцинации от дифтерии и столбняка каждые 10 лет.

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