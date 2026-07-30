БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Суровикин возвращается? Дуглас Макгрегор уверен, что после «африканской ссылки» прославленный генерал возьмет Херсон и всё остальное

Суровикин возвращается? Дуглас Макгрегор уверен, что после «африканской ссылки» прославленный генерал возьмет Херсон и всё остальное

Есть мнение, что для «генерала Сурового» нынешняя должность — только разминка. Его ожидает куда более высокий пост Сергей Ищенко На фото: генерал армии России Сергей Суровикин.

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Комментарии
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Maxim
Адмирала замените, хоть - одного..
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1 м.
ИВ
Игорь Вершинин
Скорей бы убрали этого главбрехуна от руководства генштабом
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1 м.