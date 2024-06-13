Чернышенко открыл IV Российский туристический форум «Путешествуй!»

В День России на международной выставке-форуме «Россия» в Москве начал работу IV Российский туристический форум «Путешествуй!», который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий.
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