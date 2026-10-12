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Как 194-летняя черепаха Джонатан обманула время: тайна митохондрий, которая может изменить науку о долголетии

Представьте себе животное, которое пережило эпохи, о которых мы даже не знаем: Наполеона, первые автомобили, появление интернета и социальных сетей.

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