Котопёс недели: нежнейший кот Бастиль и ласковый щенок Кай ждут своих хозяев

Оба примут участие в благотворительной выставке «Собаки, которые любят» в Москве в это воскресенье. фото: приют «Пушистый друг»/AvitoСчастливы сообщить, многоуважаемый читатель, что уже в это воскресенье в Москве состоится любимое мероприятие собачников, кошатников и вообще хороших людей — благотворительный фестиваль «Собаки, которые любят»! Вопреки названию, коты на этом фестивале тоже будут представлены в самых масштабных объемах.