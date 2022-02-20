Страна и люди

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Путин о гастарбайтерах-экстремистах: «Против этих людей нужны самые жёсткие меры»

Путин о гастарбайтерах-экстремистах: «Против этих людей нужны самые жёсткие меры»

Желание делать всё руками мигрантов аукнулось в Кремле Иван Рыбин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Проблема мигрантов в России вышла на высочайший уровень — Владимир Путин потребовал высылать из страны нелегалов и лиц, нарушающих российские законы.

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