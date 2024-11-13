Снизятся ли цены на жилье в России. Разбор

В России фиксируется тенденция на снижение цен на жилье. Она, по некоторым данным, затрагивает недвижимость как на первичном рынке, так и на вторичном, хотя эксперты пока готовы утверждать только о снижении цен на вторичку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии