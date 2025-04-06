Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Если следовать ссылкам этой статьи, то попадёте прямиком на опус от Царьграда, который по ощущениям вовсе не наш, не ...Киев наказан. Дол...
  • Николай
    Они - штаты - как огня боятся ответного ядерного удара - они привыкли жить комфортно!!!"Если Европа не о...
  • Tania Еременко
    В Трампе присутствуют два человека , но...... умный и порядочный... побеждает. А в остальном... это просто такая амер...Трамп поддержал Л...

Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции

Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции

Политическая казнь Марин Ле Пен, лишенной, согласно приговору суда, избирательных прав на десятилетие, оказалась лишь увертюрой к казни экономической.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
В Трампе присутствуют два человека , но...... умный и порядочный... побеждает. А в остальном... это просто такая американская  политика, менталитет и образование, которое в Америке никуда не годится. Выбирают один предмет и досконально его изучают. А на историю. литературу, географию, астрономию и т.д. им наплевать.
Ответить
20 час.
наверх