Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции

Tania Еременко

В Трампе присутствуют два человека , но...... умный и порядочный... побеждает. А в остальном... это просто такая американская политика, менталитет и образование, которое в Америке никуда не годится. Выбирают один предмет и досконально его изучают. А на историю. литературу, географию, астрономию и т.д. им наплевать.