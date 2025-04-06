Политическая казнь Марин Ле Пен, лишенной, согласно приговору суда, избирательных прав на десятилетие, оказалась лишь увертюрой к казни экономической.
Трамп поддержал Ле Пен и уничтожил экономику Франции
Комментарии
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Tania Еременко
В Трампе присутствуют два человека , но...... умный и порядочный... побеждает. А в остальном... это просто такая американская политика, менталитет и образование, которое в Америке никуда не годится. Выбирают один предмет и досконально его изучают. А на историю. литературу, географию, астрономию и т.д. им наплевать.
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