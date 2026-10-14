8-ядерный Intel Core 5 205H протестировали в PassMark — он на 10-15% быстрее Core i5-13420H

Ключевые характеристики этих CPU одинаковые Мобильный процессор Intel Core 5 205H прошёл тестирование в PassMark и показал результаты на 10,5% выше в однопоточном тесте и на 15,7% выше в многопоточном по сравнению с Core i5-13420H.
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