Котята снежного барса сломали фотоловушку в Горном Алтае

Специалисты говорят, что ирбисы так себя обычно не ведут. В Горном Алтае котята снежного барса (ирбиса) сломали видеоловушку и попали в кадр — об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Сайлюгемский» (Республика Алтай).