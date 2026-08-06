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Мировое обозрение

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Американист заявил о расколе в команде Трампа из-за будущих выборов президента США

Американист заявил о расколе в команде Трампа из-за будущих выборов президента США

Республиканская партия США вступает в самую интригующую фазу за последние десятилетия. Борьба за выдвижение кандидата в президенты в 2028 году фактически началась, и она будет не менее драматичной, чем финальный матч Супербоула.

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