Нетрадиционное рисование в детском саду и дома.

Ребёнок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь.Общение с детьми, наблюдение за ними в повседневной жизни, изучения уровня освоения умений и навыков детей в процессе рисования, изучение методических советов, показывает, что использование разнообразных техник рисования нетрадиционной формы, способствует развитию творчест .