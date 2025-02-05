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Свежие комментарии

Нетрадиционное рисование в детском саду и дома.

Нетрадиционное рисование в детском саду и дома.

Ребёнок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь.Общение с детьми, наблюдение за ними в повседневной жизни, изучения уровня освоения умений и навыков детей в процессе рисования, изучение методических советов, показывает, что использование разнообразных техник рисования нетрадиционной формы, способствует развитию творчест .

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