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Ле Пен назвала публикацию МИД РФ о выборах во Франции провокацией

Ле Пен назвала публикацию МИД РФ о выборах во Франции провокацией

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 прокомментировала публикацию о ней на странице МИД РФ в социальной сети X*.

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Комментарии
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галина мазур
У России нет друзей! Надо пробиваться самостоятельно, не оглядываясь на то:»… что скажет Марья Алексевна (А.С. Пушкин). И прекратить никому не нужное милосердие и доверчивость. Только СИЛА!!!!
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13 час.
Eduard
Если и писали статью,то не мы а агенты ЦРУ!
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11 час.
Eduard
СОГЛАСЕН! Друзья продажны или тупы!
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11 час.

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