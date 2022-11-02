Wildberries проинвестирует распродажу "День холостяка" на рекордные 13,7 млрд рублей

Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи "День холостяка", которая пройдет на площадке в первой половине ноября.
Один из крупнейших в России онлайн-ритейлеров Wildberries вложит рекордные 13,7 млрд руб. в предоставление скидок для покупателей и поддержку продавцов в рамках распродажи "День холостяка", которая пройдет на площадке в первой половине ноября.
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