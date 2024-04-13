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Бывший спортдир "Зенита" Корнеев считает, что Сперцян покинет "Краснодар" летом

Бывший спортдир "Зенита" Корнеев считает, что Сперцян покинет "Краснодар" летом

Бывший спортивный директор петербургского "Зенита" Игорь Корнеев в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что полузащитник "Краснодара" и сборной Армении Эдуард Сперцян с большой долей вероятности покинет команду ближайшим летом.

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