Суд арестовал главного борца с коррупцией в челябинской таможне за крупную взятку

16 мая московский суд арестовал высокопоставленного сотрудника челябинской таможни. Начальник отдела по противодействию коррупции вымогал деньги за содействие отправке крупных коммерческих грузов из России в Казахстан, сообщает telegram-канал 112.
16 мая московский суд арестовал высокопоставленного сотрудника челябинской таможни. Начальник отдела по противодействию коррупции вымогал деньги за содействие отправке крупных коммерческих грузов из России в Казахстан, сообщает telegram-канал 112.
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