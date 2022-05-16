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Суд арестовал главного борца с коррупцией в челябинской таможне за крупную взятку

Суд арестовал главного борца с коррупцией в челябинской таможне за крупную взятку

16 мая московский суд арестовал высокопоставленного сотрудника челябинской таможни. Начальник отдела по противодействию коррупции вымогал деньги за содействие отправке крупных коммерческих грузов из России в Казахстан, сообщает telegram-канал 112.

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