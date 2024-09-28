Прогноз погоды в Крыму на 28 сентября

Прогноз погоды в Крыму на 28 сентябряВ Симферополе +30 и ясноВ Севастополе +27 и ясноВ Евпатории +26 и малооблачноВ Черноморском +26 и малооблачноВ Джанкое +27 и ясноВ Ялте +25 и ясноВ Алуште +25 и ясноВ Керчи +25 и ясноВ Армянске +26 и ясноВ Красноперекопске +27 и ясно.