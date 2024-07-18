В селе Крынки пропали без вести более 780 военных ВСУ. Что известно?

«Следствие. Инфо»: 788 бойцов ВСУ пропали без вести в КрынкахAshley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press С октября 2023 по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии