В ОАЭ появится новая криптовалюта, привязанная к дирхаму

Ее регулированием займется Центробанк страны. Кому может быть интересен такой стейблкоин?В проекте по созданию новой криптовалюты в Объединенных Арабских Эмиратах участвуют Суверенный фонд благосостояния ОАЭ, First Abu Dhabi Bank и эмиратский инвестиционный гигант International Holding, пишет Bloomberg.