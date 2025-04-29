В ОАЭ появится новая криптовалюта, привязанная к дирхаму

Ее регулированием займется Центробанк страны. Кому может быть интересен такой стейблкоин?В проекте по созданию новой криптовалюты в Объединенных Арабских Эмиратах участвуют Суверенный фонд благосостояния ОАЭ, First Abu Dhabi Bank и эмиратский инвестиционный гигант International Holding, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии