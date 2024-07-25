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Взрыв за взрывом под Киевом: прилет с грохотом – полыхает склад с ракетами большой дальности

Взрыв за взрывом под Киевом: прилет с грохотом – полыхает склад с ракетами большой дальности

Эту информацию распространило николаевское подполье. В ранние утренние часы были атакованы стратегически важные объекты в городе Белая Церковь, что было запечатлено на видео, где видно пролет ракеты «Герани».

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