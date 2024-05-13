Пляжи Новороссийска облюбовали нутрии

Пляжи Новороссийска облюбовали нутрииКурортный сезон уже совсем близко. Погода в Новороссийске радует, в городе уже можно заметить туристов с чемоданами, хотя температура морской воды пока только 15 градусов.
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