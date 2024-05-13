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Живая Кубань

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  • dimon21
    аффффтааааррррр!!!! спорсмен это кто ? человек который любит спорить ???? в последнее время вижу писанину жертв ЕГЭ .Кубанскую спорсме...
  • Eduard
    Что у вас всё горит,из соломы построено?Приют для животны...
  • Влад Владимиров
    Ну, дали бы этому "соседу по электричке" 15 суток... А после присудили бы ему еще там и моральный штраф. А то развел...Кубанскую спорсме...

Пляжи Новороссийска облюбовали нутрии

Пляжи Новороссийска облюбовали нутрии

Пляжи Новороссийска облюбовали нутрииКурортный сезон уже совсем близко. Погода в Новороссийске радует, в городе уже можно заметить туристов с чемоданами, хотя температура морской воды пока только 15 градусов.

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